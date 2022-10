... W rozmowie z dziennikarzem portalu pomponik.pl tancerka, a obecnie także gospodyni "Tańca z gwiazdami", zapytana o powody, dla których pozbywają się z mężem mieszkania, odpowiedziała: Po prostu przyszedł czas na zmiany.

Izabela Janachowska wyjaśniła też, że decyzję z przeprowadzce do innego miejsca podjęli z mężem już dawno, ale, jak to często bywa, wykańczanie nowego lokum mocno rozciągnęło się czasie - dosłownie: mieszkanie wykończa ich, a nie oni je - i dopiero za chwilę będą mogli się do niego przenieść.

Iza nie zdradziła, gdzie będą teraz mieszkać, ale podkreśliła, że w apartamencie wystawionym aktualnie na sprzedaż spędzili 11 wspaniałych lat.

Cena mieszkania, które para wystawiła na sprzedaż, to prawie 9,5 miliona złotych. Prawda, że miło byłoby się wzbogacić o taką sumę...?