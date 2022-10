W 8. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" ekspertem miał być Rafał Olszak. Producenci tuż przed startem nowego sezonu postanowili usunąć go z programu.

Reklama

Jedynymi ekspertkami w tej edycji zostały, więc Magdalena Chorzewska i Karolina Tuchalska-Siermińska.

Okazuje się, że i one żegnają się z programem.

Na Instagramie Magdaleny Chorzewskiej pojawiło się zdjęcie przedstawiające logo "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oraz oświadczenie.

Reklama

Kiedy zaproponowano mi udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", nie sądziłam, że moja przygoda z tym formatem potrwa tyle lat. Za mną sześć sezonów nagrań, wiele wzruszeń, sporo zaskakujących, czasem zabawnych, często poważnych sytuacji z naszymi bohaterami. Bardzo cenne doświadczenia - napisała.

Czas pożegnać się ze "Ślubami..." i ruszyć dalej. Nadchodzi nowe wyzwanie… Szczegóły poznacie wkrótce - dodała.

Nie tylko ona kończy współpracę z formatem. Karolina Tuchalska-Siermińska także odchodzi.

Ciekawość, chęć niesienia wsparcia i zamiłowanie do pracy z ludźmi sprawiają, że chętnie sięgam po nowe wyzwania i projekty, w których mogę realizować te cele. To właśnie one sprawiły, że zdecydowałam się przyjąć propozycję udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Współpracując w tym projekcie, zdobyłam wiele cennych doświadczeń, bez wątpienia poszerzałam swoją strefę komfortu i poznałam wiele inspirujących osób - napisała.

Moja przygoda ze "Ślubami..." dobiegła końca, a przede mną kolejne wyzwania, o których opowiem wam już niebawem - oświadczyła.