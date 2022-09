Danuta Martyniuk przeszła ostatnimi czasy spektakularną metamorfozę. Schudła aż 15 kilogramów i zmieniła styl ubierania się.

Pytana o to, jak tego dokonała przyznała, że przestała jeść ziemniaki i słodycze. Poza tym zaczęła regularnie ćwiczyć.

Jej wysiłek został doceniony przez samą Joanną Kurską. Okazuje się, że to szefowa "Pytania na śniadanie" zaprosiła żonę Zenka Martyniuka, by gotowała na antenie TVP2.

Danutę Martyniuk do kuchni "Pytania na śniadanie" zaprosiłam osobiście. Obserwuję jej media społecznościowe i zauważyłam, że ona jest inspiracją dla wielu kobiet. Wymarzona osoba do podzielenia się w naszym programie swoim kulinarnym talentem. W ostatnim czasie przeszła spektakularną metamorfozę, schudła i wygląda bardzo ładnie. Ludzi ciekawi jej dieta. Zauważyłam, że panie często pytają ją o to jak schudła. Wychodzimy więc na przeciw oczekiwaniom naszych widzów i chcemy pokazać to, co teraz lubi gotować i jeść. Wiem, że pani Danuta przygotuje m.in. ulubioną owsiankę, ale nie tylko. Zapraszam do oglądania "Pytania na śniadanie w niedzielę"! - mówi w rozmowie z "Faktem" Kurska.

To nie jedyna gwiazda, jaka pojawi się w kuchni "Pytania na śniadanie".

Chcę zapraszać do naszej kuchni znane osoby, tydzień temu Małgosia Tomaszewska gotowała swój ulubiony makaron, w następną niedzielę Kasia Cichopek przygotuje coś wyjątkowego - mówi Kurska.