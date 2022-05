W ubiegłym tygodniu Danuta Martyniuk pojawiła się na gali "Osobowości i Sukcesy 2022". Żona lidera Bayer Full zachwyciła odmienioną sylwetką,

Okazało się, że Danucie Martyniuk udało się zrzucić dosyć sporo kilogramów.

Czytając książkę, potrafiłam trzy czekolady zjeść (...). Od listopada, to był koniec października, schudłam 15 kilogramów - wyznała na antenie TVP.

Zdradziła, że głównym powodem jej metamorfozy miały być niepochlebne komentarze na jej temat, jakie ukazywały się w sieci.

Komentarze były bardzo niepochlebne na mój temat..., że wyglądam jak mama Zenka, coś takiego. Postanowiłam, że przejdę metamorfozę i chyba się udało - powiedziała.

Ograniczyłam jedzenie (...), odstawiłam ziemniaki, pieczywo tylko ciemne, a przede wszystkim słodycze. Ja potrafiłam zjeść naprawdę masę słodyczy. Ciasta, czekolady... to było u mnie na porządku dziennym, że pochłaniałam to po prostu. Przypomniałam sobie kiedyś, jak dojeżdżałam do pracy z Bielska Podlaskiego (...), to ja potrafiłam zrobić jeszcze kilka ćwiczeń w domu i miałam czas na to (...)Także postawiłam na takie ćwiczenia z internetu, na brzuch. Okazało się, że metamorfoza spodobała się również Zenkowi. "Mówi, że super, że schudłam, że dobrze wyglądam - mówiła, pytana jaką dietę zastosowała.