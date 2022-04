Spełniło się moje marzenie - poznać światowej sławy taką gwiazdę. To była prawdziwa uczta dla ducha - zaakcentuje Mariola z Berlina, wyraźnie wzruszona po lekcji śpiewu.

Uczestnicy odpowiedzą w obecności coacha na pozornie łatwe pytanie o to co w sobie lubią, za co siebie doceniają? W tym odcinku na widzów czekają aż dwie randki.

Monika, która zostanie wybrana poprzez głosowanie grupy na kuracjuszkę poprzedniego odcinka wybierając Andrzeja, z którym uda się na randkę tak uzasadni swój wybór: "To mnie urzekło na tańcach naszych, że nikt mnie tak nie przełożył na bok - byłam w siódmym niebie. Ja Tobie tak ufam, czułam się bezpiecznie".

Druga randka zostanie zaaranżowana spontanicznie po kursie uwodzenia - kto zostanie do niej wybrany przez Martę Manowską i naszego eksperta?

Wieczorem w niektórych pokojach powrót do czasów młodości za sprawą wybranych zabaw, a w niektórych kontynuacja lekcji śpiewu z popołudniowych warsztatów.

"Sanatorium miłości" już w niedzielę, godz. 21:15 w TVP1.