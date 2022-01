Tygodnik "Na Żywo" napisał, że żona Adama wyprowadziła się z domu ze względu na to, że razem z nimi mieszka matka Adama, która wymaga stałej pomocy.

Kobieta miała być zmęczona sytuacją i wyprowadzić się do córek. Adam zdementował te doniesienia.

Moja żona Marta wyjechała tylko chwilowo do swoich córek w odwiedziny, a tego nie mogę jej zabronić. Dziś wróciła już do mnie do domu i w naszym małżeństwie, tak jak do tej pory układa się wszystko bardzo dobrze. Razem dzielimy wspólną miłość i mamy szacunek do siebie - napisał w oświadczeniu przesłanym Plejadzie.

Kochałem Martę i kocham nadal, gdyż ona jest dla mnie najważniejszą kobietą mojego życia, jak również osobą o wielkiej moralnej wartości i cennym charakterze - napisał.