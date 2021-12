Spekulowano, że nazwisko polskiego uczestnika podane zostanie podczas "Sylwestra marzeń z Dwójką". Teraz telewizja podała, kiedy ogłosi szczegóły wyboru.

Reklama

Ze względu na duże zainteresowanie polskimi preselekcjami do Konkursu Piosenki Eurowizji – ESC 2022 Turyn uprzejmie informujemy, że laureata ogłosimy 15 stycznia 2022 r. - czytamy w oświadczeniu.

Do polskich eliminacji do Eurowizji 2022 zgłosili się m.in. Daria (najpewniej z piosenką "Paranoia"), Kuba Szmajkowski (z utworem "Lovesick"), Wojciech Sokolnicki z grupy Tre Voci, a także zespół Łzy z numerem "Agnieszka 2.0" oraz formacja Unmute z piosenką "Głośniej niż decybele". Mówi się, że szansę na reprezentowanie Polski ma też Krystian Ochman, zwycięzca 10. edycji "The Voice of Poland".