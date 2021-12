Podczas finału Eurowizji Junior 2021 Polskę reprezentowała z utworem "Somebody" Sara Egwu-James. Choć mówiło się, że 13-latka ma olbrzymie szanse na wygraną, ostatecznie zajęła drugie miejsce. Zwyciężczynią okazała się reprezentantka Armenii.

To jej polskie jury przyznało aż 12 punktów za występ. Tym samym przyczyniając się do wygranej.

Kto zasiadał w jury?

Z Polski eurowizyjne występy dzieci ocenili: Gromee, zwycięzca "The Voice of Poland" - Krystian Ochman, uczestniczka "The Voice Kids" - Carla Fernandes, finalista programu "Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2021" - Miłosz Świetlik Skierski oraz Ala Tracz - zeszłoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji Junior.