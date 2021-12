"Sylwester Marzeń z Dwójką" zbliża się wielkimi krokami. Dziś wieczorem ogłoszona została kolejna zagraniczna gwiazda tegorocznego koncertu, który po rocznej przerwie wraca do Zakopanego, zimowej stolicy Polski. Do ogłoszonych dotychczas gwiazd (m.in.: Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Roxie Węgiel, Sara James, Sławomir i Kajra oraz Piękni i Młodzi) dołączył Julio Iglesias Junior - syn hiszpańskiej megagwiazdy Julio Iglesiasa.

Julio José Iglesias urodził się 25 lutego 1973 roku w Madrycie jako drugi z trojga dzieci Julio Iglesiasa i filipińskiej modelki oraz dziennikarki Marii Isabel Preysler. Julio ma starszą o dwa lata siostrę Chábeli i młodszego o dwa lata brata Enrique. Oprócz wspomnianej dwójki Julio ma jeszcze siedmioro przyrodniego rodzeństwa! Trzech braci Miguela Alejandro, Rodrigo, Guillermo oraz bliźniaczki Victorię i Cristinę ze związku ojca z drugą żoną - holenderską modelką Mirandą Rijnsburger oraz dwie siostry Tamarę i Anę Boyer ze związku mamy Marii Isabel z drugim mężem.

Kiedy Julio miał pięć lat jego sławny tata rozwiódł się z pierwszą żoną, po czym zabrał troje dzieci i przeprowadzili się do Miami w Stanach Zjednoczonych. Julio Iglesias Junior początkowo chciał związać swoje życie zawodowe z biznesem. W związku z tym zaczął pobierać nauki na prywatnej uczelni Menlo College w Atherton specjalizującej się właśnie w biznesie. Po ukończeniu szkoły zdecydował się jednak pójść w ślady słynnego ojca. W 1999 roku, w wieku 26 lat, Julio José Iglesias zmienił nazwisko na Julio Iglesias Junior i wydał swój pierwszy studyjny album „Under My Eyes”. Tuż po premierze płyty do współpracy zaprosiła go sama Cher, z którą Julio Iglesias Junior pojechał w trasę koncertową po Ameryce Północnej. Wraz z rozwojem kariery muzycznej zaczął pojawiać się również w amerykańskiej telewizji. Rozgłos przyniosła mu rola w serialu komediowym NBC „Jak grom z jasnego nieba”. I choć dostawał kolejne propozycje aktorskie, nie przyjmował ich ze względu na muzykę. Dziś Julio Iglesias Junior ma na koncie cztery płyty oraz udział w wielu programach rozrywkowych w USA i w Hiszpanii. Brał udział m.in. w hiszpańskiej wersji programów „Twoja Twarz Brzmi Znajomi” i „Taniec z gwiazdami”. W Stanach Zjednoczonych wygrał program „Gone Country” i wystąpił w rozrywkowym show telewizji ABC „Superstars”.

Obok kariery telewizyjnej i muzycznej Julio Iglesias Junior realizował się jako model. Wystąpił m.in. w kampanii domu mody Versace oraz największej amerykańskiej sieci handlowej i marki odzieżowej GAP.

"Sylwester Marzeń z Dwójką" będzie drugim wydarzeniem w Polsce, w którym weźmie udział Julio Iglesias Junior. W 2011 roku wokalista zaśpiewał na jednym z festiwali muzycznych. Na scenie w Zakopanem syn Julio Iglesiasa zaśpiewa największe hiszpańskie przeboje w tym m.in. "La Camisa Negra" oraz utwory taty i brata Enrique.

Warto dodać, że na tegorocznej scenie sylwestrowej zobaczymy także inne zagraniczne gwiazdy. Wystąpią m.in.: Thomas Anders z kultowego zespołu Modern Talking, Senhit - reprezentantkę San Marino podczas tegorocznej Eurowizji oraz zespół The Music From ABBA - Arrival From Sweden, który zaśpiewa największe przeboje legendarnej formacji Abba. Niebawem poznamy także kolejnej nazwiska gwiazd tegorocznego „Sylwestra Marzeń z Dwójką”, który widzowie będą mogli oglądać już 31 grudnia o 20:00 w TVP2.