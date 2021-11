Nokaut jest ostatnim etapem przed odcinkami na żywo, podczas którego na scenie „The Voice of Poland” zaprezentuje się 28 uczestników - siedmioro z drużyny każdego trenera. Jedną z uczestniczek walczących o przejście do etapu Live będzie Marta Burdynowicz, która swój muzyczny talent prezentuje m.in. na deskach teatrów muzycznych w Warszawie, Poznaniu i w Łodzi.

W Nokaucie wokalistka zaśpiewa utwór "I’ll Never Love Again" Lady Gagi & Bradley’a Coopera, czym doprowadzi do łez Justynę Steczkowską uznawaną za najbardziej ostrą z trenerek. Na występ Marty Burdynowicz emocjonalnie zareagują także pozostali trenerzy muzycznego talent show.

Pozamiatane bez ekipy sprzątającej - skomentował w zabawnym stylu Baron.

