Już w sobotę startuje 12. edycja „The Voice of Poland”. Podczas Przesłuchań w Ciemno przed trenerami zaśpiewa niemal stu uczestników wyłonionych spośród kilku tysięcy chętnych. Precastingi udało się przejść m.in. Piotrowi Lato. Wierni fani programu "The Voice of Poland" mogą go pamiętać z pierwszej edycji muzycznego show TVP2. Mimo, że w trakcie jego ówczesnego występu nie odwrócił się żaden trener, udział w programie okazał się szczęśliwy…

Reklama

Na planie talent show Piotr poznał obecną ukochaną. Karolina Charko również była uczestniczką programu i udało się jej dojść aż do ćwierćfinału. W sobotnim odcinku muzykalna para zaśpiewa utwór "Stitched Up" Herbiego Hancocka i Johna Mayera. Co ciekawe Karolina wystąpiła także gościnnie na płycie Piotra "Dust Bowl Desert Night Fantasies", która ujrzała światło dzienne w maju tego roku.

W naszym wideo Karolina i Piotr opowiadają o początkach swojego związku a my przypominamy ich występy z pierwszej edycji "The Voice of Poland".

Jak parze pójdą Przesłuchania w Ciemno najnowszej odsłony talent show TVP2? Odpowiedź już w najbliższą sobotę o 20:00 w TVP2. Będziecie im kibicować?