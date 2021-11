Ja im życzę jak najlepiej. Asia jest wartościową dziewczyną. Mają wspólne poczucie humoru. Jedyne zagrożenie, jakie widzę dla nich, to jest ta odległość (...) Dalej będę szukać miłości, moje marzenia o założeniu rodziny nie umierają – powiedziała Iza, gdy okazało się, że Kamil wybrał Asię.

Reklama

Nie potrafiła jednak powstrzymać emocji oraz łez. Najprawdopodobniej tym skradła serca widzów. W sieci pojawiło się mnóstwo słów wsparcia, skierowanych w jej stronę.

Wśród wpisów na Facebooku czy Instagramie nie brakuje propozycji od mężczyzn, którzy chcieliby bliżej ją poznać. Zapraszają ją na randki i zachęcają, aby odezwała się do nich.

Kochana Izuniu!!!! Jesteś z tej edycji najbardziej szczerą, uśmiechniętą i uczuciową dziewczyną jaką widziałem. To tak, jakbym swoje odbicie widział w twoich oczach. Jeśli to czytasz i chciałabyś poznać zwykłego chłopaka z Wrocka, chętnie zapraszam. Spacer, kawa, ciacho. Uśmiech już jest, reszta sama przyjdzie - pisze jeden z nich.

Iza mnie rozczuliła. To fantastyczna, uczuciowa dziewczyna. Mam nadzieję, że po tym programie to nie ona, ale ją znajdzie miłość, czego jej szczerze życzę - to z kolei słowa internautki, która również postanowiła wesprzeć Izę.