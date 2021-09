W piątkowy wieczór widzowie ponownie będą mogli obejrzeć taneczne poczynania utalentowanych dzieci w wieku 8-13 lat. Na scenie „You Can Dance - Nowa Generacja” swoje umiejętności zaprezentuje 13-letnia Dominika Rucińska spod Zgorzelca. Na castingu we Wrocławiu młodziutkiej tancerce towarzyszyła nauczycielka tańca oraz ukochani rodzice. To właśnie pani Ania jest największą bohaterką w oczach swojej córki.

Mama jest dla mnie dużą inspiracją, ponieważ mimo swojej choroby, cały czas mnie wspiera, wychowuje dwójkę dzieci - jest bardzo mądrą i odważną kobietą. Chciałabym być taką mamą, jaką ona jest dla mnie - mówi w naszym materiale wideo 13-latka.

To właśnie dzięki mamie Dominika pokochała taniec. Ten także był miłością pani Ani, ale choroba uniemożliwiła jej rozwijanie się w tej dziedzinie.

Zachorowałam mając 19 lat. Do tego wieku uwielbiałam tańczyć… - rozpoczyna swoją historię pani Ania.

Obudziłam się rano sparaliżowana od pasa w dół. To wirusowe zapalenie rdzenia. Po miesiącu czy dwóch leżenia w szpitalu poszłam na rehabilitację, ale wtedy okazało się, że jestem w ciąży. Lekarz zapytał czy chcę usunąć ciążę, bo to by mi pomogło w dalszym leczeniu. Zdecydowałam jednak, że urodzę dziecko. I to był mój wybór - wspomina mama uczestniczki "You Can Dance - Nowa Generacja", którą choroba przykuła do wózka inwalidzkiego.

Choć pani Ania z powodu choroby przestała tańczyć, pasja córki uskrzydla ją każdego dnia.

Otworzyłam się na życie, na ludzi. Oczywiście się wzruszam, płaczę, bo ja tego nie mogłam mieć, a ona to osiąga - mówi z uśmiechem pani Ania.

Taneczny występ 13-letniej Dominiki widzowie będą mogli zobaczyć już w najbliższy piątek o godzinie 20:00 w TVP2.