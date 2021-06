Formuła programu "You Can Dance. Nowa generacja" będzie zbliżona do formatu "You Can Dance. Po prostu tańcz".

Różnica polega na tym, że w castingach poszukiwani będą uczestnicy od 8. do 13. roku życia.

W ostatnim czasie wyszło na jaw, kto zasiądzie w jury tanecznego show Telewizji Polskiej.

Poza Agustinem Egurrolą tancerzy będą oceniać brat Małgorzaty Rozenek, Misha Kostrzewski - doświadczony tancerz i choreograf oraz Klaudia Antos, uczestniczka ostatniej edycji "You Can Dance".

Rola prowadzącej przypadła Idzie Nowakowskiej.

Castingi do programu rozpoczęły się w środę w Szczecinie i przeniosą się później do Gdańska, Katowic, Wrocławia, Lublina i Warszawy. Spośród tysięcy ochotników zostanie wyłonionych 50 uczestników, którzy będą szlifować swoje umiejętności na warsztatach w Akademii Tańca. Spośród nich jury wybierze najlepszą szesnastkę i to oni jesienią wezmą udział w programie Dwójki.

Nie poddawać się. Pokazać, na co cię stać, ale to jest nieważne, co będzie dalej. O tym trzeba pamiętać. Z wielkim sercem, z wielką duszą. Niech to będzie taka pamiątka dla tych młodych ludzi - powiedziała nowa prowadząca w rozmowie z TVP Szczecin.