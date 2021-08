W poniedziałkowy wieczór rozpoczęła się 12. (a tak naprawdę 25.) edycja "Tańca z Gwiazdami". Do grona prowadzących dołączuła Izabela Janachowska, a w składzie jurorskim pojawił się Andrzej Piaseczny.

Michał Malitowski "powitał" Piaska mówiąc, że jest "tęczową wersją Andrzeja Grabowskiego".

Taneczne zmagania rozpoczęła Izabela Małysz ze Stefano Terazzino. Jury oceniło ich występ na 25 punktów. Na widowni zasiadł Adam Małysz, który przyznał, że denerwował się bardziej niż żona.

Ja sobie tutaj w cieniu siedzę. Mocne wzruszenie i łezka w oku się zakręciła - mówił. Najwięcej, bo 31 punktów zdobyli Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz. Taneczne zmagania zakończyli Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz.

Masz naprawdę talent taneczny, wyglądasz bardzo ładnie na parkiecie - mówiła Pavlowic.

Oliwia, dziecko, jak ja ciebie widziałem ostatni raz, to leżałaś w wózeczku. Ja do twojej mamusi kwiaty nosiłem 12 lat w filmie i czuję się, jakbym do ciebie nosił, bo jesteś tak podobna - wyznał Piasek.

Ostatecznie z programem pożegnał się Denis Urubko, który tańczył z Janją Lesar. Walc w ich wykonaniu został oceniony przez jury na 25 punktów.