W niedzielę rano w programie "Dzień dobry wakacje" gośćmi byli Karol i Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

W śniadaniówce opowiadali, na jakim etapie jest ich relacja.

Para wyznała, że snuje poważne plany na przyszłość. Karol planuje zmianę pracy i przeprowadzkę do Laury. Oboje chcą ze sobą zamieszkać.

Sołtysik chciał dowiedzieć się, jak rodzice obydwojga reagują na ich związek. Zapytał Karola o "przyszłą teściową". Nie wiedział, że mama Laury zmarła.

Ojciec Laury zmagał się z chorobą alkoholową. Nie udało mu się wygrać z nałogiem. Niedługo po śmierci ojca męża mama Laury usłyszała diagnozę: nowotwór. Walczyła z chorobą pół roku.

Wpadka prezentera nie umknęła uwadze internautów.

"Brawo Sołtysik. Zero przygotowania do tematu"; "Fajni, wrażliwi ludzie. Te pytania redaktora Sołtysika o rodziców to szczyt nietaktu"; "Redaktor Sołtysik mógłby się lepiej przygotować do rozmowy. Pytanie o mamę było słabe" - pisali.