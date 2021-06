Już tej jesieni "Taniec z gwiazdami" wraca na antenę Polsatu. Nowa edycja nie będzie jednak, jak to było do tej pory emitowana w piątki wieczorem.

Pojawi się w poniedziałki i podobnie, jak poprzednie edycje o godz. 20.

Skąd taka decyzja?

Tegoroczna jesień będzie naprawdę gorąca! Ponownie doświadczymy prawdziwych emocji, śledząc taneczne zmagania gwiazd i osobowości świata show-biznesu! XII edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" od września w każdy poniedziałek o godz. 20:00! Nowa edycja i nowy dzień emisji!!! Przedłużmy sobie weekend o jeden dzień i rozpocznijmy nowy tydzień tanecznym krokiem! Do zobaczenia na najpiękniejszym parkiecie tanecznym świata już we wrześniu! - napisano.

Stacja zdecydowała się na zmianę emisji show ze względu na świetną oglądalność programu "Twoja twarz brzmi znajomo", którego emisja jest zaplanowana właśnie na piątek.

Okazuje się, że fani programu nie są zachwyceni tą decyzją.

"Bez sensu poniedziałki, lepiej w piątki", "Wolałbym piątek", "Dla mnie super", "No tak, TTBZ wygrała", "Zobaczymy co z oglądalnością" - pisali niezbyt zachwyceni fani.