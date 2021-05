Od kilkunastu tygodni mówi się, że Rafał Brzozowski miałby zastąpić w roli trenera w programie "The Voice of Poland" Michała Szpaka.

Reklama

Mimo, że już raz zaprzeczył tym doniesieniom, postanowił nagrać specjalne oświadczenie w tej sprawie.

Zwłaszcza, że kolejne plotki mówią o tym, że zastąpi nie Szpaka, ale Urszulę Dudziak.

W krótkim filmiku, który udostępnił na Instagramie, Rafał Brzozowski stanowczo zaprzeczył, jakoby miał być trenerem w "The Voice of Poland".

Siedząc za kierownicą, odniósł się do plotek. Nie ukrywał znużenia powielającymi się doniesieniami o jego rzekomym udziale w programie.

Słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Bo cały czas, niestety, pojawiają się artykuły o tym, że mam być trenerem w "The Voice of Poland". Nie, nie będę trenerem w "The Voice of Poland" - powiedział.

Dementuję to. Po raz kolejny się pojawiają te dziwne artykuły, nie wiem, kto to podkręca, nie wiem, po co - dodał.