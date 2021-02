Kanał TVP Kobieta ma zacząć nadawać 8 marca tego roku. W ramach promocji stacji Telewizja Polska emituje spot, który wiele osób już skrytykowała w sieci.

Wśród zarzutów są głównie te, że jest on zbyt cukierkowy i sprowadza kobietę do roli kucharki, sprzątaczki i gospodyni domowej.

Głos w sprawie postanowiła zabrać także Karolina Korwin-Piotrowska.

Witajcie w naszym telewizyjnym Stepford rodem z Narodowego KatoPolandu. Dwa miliardy z budżetu rocznie. Nauczymy Cię, jak być idealną kobietą z państwa Gilead, do którego zmierzamy. Tylko pokaż białe ząbki w szerokim, szczerym uśmiechu. Pieczesz, sprzątasz, gotujesz, pucujesz kaktusy, kręcisz pupką. Twoje marzenia to kuchnia, dziecko, rękawice do garów i lody. Minka, buźka, minka, buźka i pic. Róż, pomada, cekin i znowu róż. Włóż róż. Włóż róż. Włóż róż. Stepford jest teraz na Woronicza. Brawo, Barbie, brawo, Polska. Screeny pochodzą z klipu zapowiadającego TVP kobieta. Rusza w marcu. Całość jest na YouTube - napisała w mediach społecznościowych.