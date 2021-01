Kuracjusze w tym odcinku spotkali się z prowadzącą na codziennej pogadance w Palmiarni. Marta Manowska poruszyła trudny temat, jakim jest zdrada.

Reklama

Doświadczyłem zdrady. Dla faceta nie ma gorszego upokorzenia. Nie chodzi o bycie lepszym czy gorszym. Uważam, że takich rzeczy się nie wybacza - wyznał Edek.

O podobnych doświadczeniach w swoim życiu powiedziała też Renia.

Dla mnie wszystko to jest bardzo świeże. Minął zaledwie rok. Nie życzyłabym nikomu tego, co przeszłam i jak blisko na moich oczach to się działo. Najgorszemu wrogowi nie życzę tego - stwierdziła.

Masaż w jacuzzi

Kuracjuszką tego odcinka "Sanatorium miłości" została Jadwiga. Na swoją randkę zaprosiła Władysława. Mężczyzna nie ukrywał, że kobieta bardzo mu się podoba i liczy na rozwój tej znajomości.

Z kolei Janina w towarzystwie Edwarda wybrała się na zabiegi. Gdy kobieta wskoczyła do jacuzzi, Edek namawiał ją na masaż.

Ale mam ci ochotę ramiona wymasować! Już się przygotowuje - mówi. Janina nie była zainteresowana propozycją.

Jak słyszę od kobiety "nie", to znaczy "tak" - nie odpuszczał Edek.