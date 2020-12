"Down the road" to polska wersja belgijskiego formatu. Pierwszy sezon, który z entuzjazmem został przyjęty na polskim rynku, zmienił postrzeganie osób z zespołem Downa. W trakcie wyprawy bohaterowie skonfrontowali się z niesprawiedliwymi stereotypami i pokazali, że chcą żyć w pełnoprawny sposób.

Po pierwszym sezonie chciałem, żeby chociaż jedna osoba zmieniła nastawienie do ludzi z zespołem Downa. Okazało się, że jest nas o wiele więcej. Ten program udowodnił, że jesteśmy w stanie zmienić świat, jeśli jesteśmy w stanie zmienić perspektywę i myśleć inaczej, niż myślimy na co dzień. To był skok do głębokiej wody, a zarazem coś, w czym chcę uczestniczyć, bo każdy dzień w obecności osób z zespołem Downa jest nieprawdopodobnym i kształcącym doświadczeniem – komentuje Przemek Kossakowski.

"Chwyta za serce i zaraża optymizmem"

Uczestnicy drugiej serii programu wyruszą w podróż życia z Przemkiem Kossakowskim, by nauczyć się nowych rzeczy oraz przełamać własne bariery. Pierwszy raz bez rodziców i z dala od domu. W dwunastoodcinkowej serii widzowie poznają szóstkę nowych bohaterów – Paulinę Ochocką, Paulę Rakowską, Paulinę Pigan, Adama Wdówkę, Janka Skibę i Szymona Grzecha. Podczas wyprawy towarzyszyć im również będzie terapeutka, Patrycja Bartoszak-Kempa.

W tym niełatwym roku udało się zrealizować drugi sezon wyjątkowego programu. „Down the road” to fantastyczny projekt, który chwyta za serce i zaraża optymizmem. Cieszę się, że tym razem premierowe odcinki pokażemy właśnie w Playerze. Jestem przekonany, że tej zimy bohaterowie ponownie dostarczą wszystkim wielu wzruszeń – komentuje Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający Player.pl.

"Down the road" zadebiutuje w serwisie Player.pl już 10 stycznia. Pierwszy odcinek zostanie udostępniony bezpłatnie, w każdą niedzielę w serwisie pojawią się dwa odcinki programu. Za produkcję serii odpowiada firma GPlus Production.