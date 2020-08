Wojciechowska i Kossakowski są parą od ponad dwóch lat. I choć ich związek budzi ogromne zainteresowanie mediów, oni sami niechętnie mówią publicznie o swojej relacji. Spekulacje dotyczące zaręczyn pojawiają się w plotkarskiej prasie od kilku miesięcy, jednak sami zainteresowani, poza nazywaniem się wzajemnie w wywiadach "narzeczoną" i "narzeczonym" nie komentowali tych doniesień.

Reklama

W końcu jednak, zmęczeni zainteresowaniem paparazzi postanowili zabrać głos w tej sprawie i oficjalnie potwierdzili, że są zaręczeni. Oświadczenie Martyna Wojciechowska zamieściła na swoim Instagramie zdradzające, że zaręczyny odbyły się ponad rok temu:

Tak. Zaręczyliśmy się.

Tyle, że na początku 2019 roku, więc tak dawno temu, że stało się to dla nas naturalne. Przez cały ten czas noszę pierścionek z meteorytem.

Tylko nikt tego nie zauważył.

I dobrze. Bo to intymne wydarzenie i nie planowaliśmy się nim szeroko dzielić.



Przez ten czas zdaniem niektórych pism i portali kilka razy się pobraliśmy, mieliśmy kilka kryzysów.

I tak w kółko.

Martyna zdradziła także, dlaczego akurat teraz zdecydowała się na tak osobiste wyznanie:

Ostatnio NAGLE media doniosły, że „teraz to już na pewno” się zaręczyliśmy. Zaczęli towarzyszyć nam reporterzy.

A my lubimy nasze spokojne życie, które jest niespokojne tylko wtedy, kiedy tego chcemy.



Więc skróćmy ten proces zgadywanek i tropienia poprawnej odpowiedzi.

OFICJALNIE POTWIERDZAMY to radosne wydarzenie.

Na naszych warunkach.

I bardzo dziękujemy już za uwagę.

Nam wystarczy🙏🏻

M.

W komentarzach posypały się gratulacje.

Przypomnijmy, iż w jednym z wywiadów sprzed kilku miesięcy Martyna Wojciechowska zdradziła, że była zaręczona już 5 razy i ani razu nie skończyło się to na ślubnym kobiercu. Czy tym razem będzie inaczej i podróżniczka w końcu powie "tak"?