Na początku sierpnia Magda Mołek dowiedziała się, że jej program "W roli głównej" zostaje zdjęty z anteny TVN Style. Dziennikarka była rozżalona faktem, że o decyzji szefostwa dowiedziała się z mediów, a nie w rozmowie twarzą w twarz. Od pewnego czasu jednak Mołek zaczęła przenosić swoją aktywność zawodową do Internetu, gdzie jak wyznała, czuje większą wolność i swobodę robienia tego, co przynosi jej prawdziwą satysfakcję.

Reklama

W końcu dziennikarka postanowiła ostatecznie przeciąć pępowinę ze stacją- matką i ogłosiła, że odchodzi:

We wrześniu 2004 roku zaczęłam pracować w TVN. Minęło 16 lat i właśnie nasze drogi się rozeszły. Dziękuję Wszystkim, których tam spotkałam i od których mogłam się uczyć. Dziękuję Widzom za życzliwość i wspólne radości ❤️ Dziennikarką będę zawsze, bo to bardziej charakter niż zawód i teraz czuję, że idę swoją drogą ☀️

Mołek poinformowała też fanów, gdzie teraz będą mogli oglądać jej zawodowe poczynania:

Was nieustająco zapraszam na mój kanał na YouTubie #WMOIMSTYLU a w aplikacji @empikgo możecie słuchać podcastów Rozważna i Erotyczna 💃 Do zobaczenia i usłyszenia ❤️❤️❤️ #end #beginning #newlife #storyofmylife #beyourself

Wśród wielu słów wsparcia, jakie pojawiły się w komentarzach, swoje kilka słów skierowała do Magdy Mołek Agata Młynarska:

Siły, radości, jasności myśli i spokoju Ci życzę. Wiem co czujesz, wiem jakie to trudne i wiem jakie to dobre! ❤️

Mołek odpisała: Agato, dziękuję! Jak wiesz, mam już „swój kawałek podłogi”