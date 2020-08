Będąc w ciąży, Małgorzata Rozenek zapowiadała, że po urodzeniu dziecka zamierza zrobić sobie kilkumiesięczną przerwę od pracy. Tymczasem życie zweryfikowało jej plany i już 2 tygodnie po pojawieniu się syna na świecie, rozpoczęła zdjęcia do nowej edycji "Projektu Lady".

To jednak nie koniec zawodowych wyzwań Małgorzaty. Jak podaje "Super Express", celebrytka otrzymała bardzo atrakcyjną propozycję od stacji TVN. Jest to program, w którym Rozenek pokaże przed kamerami, jak walczy z dodatkowymi kilogramami po ciąży

To nowy program. Gosia będzie się odchudzać na oczach całej Polski. Jego wstępna nazwa to „Rozenek cudnie chudnie”. Premiera zaplanowana jest na luty – zdradziła tabloidowi osoba ze stacji.

Ponoć Małgorzata już rozpoczęła przygotowania do nowej produkcji, co jej fani mogli zobaczyć w mediach społecznościowych. Od pewnego czasu bowiem Rozenek wrzuca na Instagrama filmiki i zdjęcia, na których widać, jak trenuje powrót do formy sprzed ciąży.

"Super Express" dodaje, że za udział w nowym show, Małgorzata Rozenek ma zgarnąć aż 500 tys. złotych. To się nazywa motywacja do zrzucenia nadprogramowych kilogramów.