Swój program, w którym prowadzi wywiady ze znanymi osobistościami świata show biznesu, mediów sztuki, kultury i sportu, Magda Mołek prowadzi od 2007 roku. Przez ten czas jej talk show zgromadziło spore grono fanów, którzy czekali na kolejne rozmowy.

Reklama

Tymczasem przedstawiciele stacji TVN Style poinformowali ostatnio, że kanał w nadchodzącym sezonie będzie skupiał się na treściach poradnikowych, dlatego "W roli głównej" zostaje zdjęte z anteny. I choć szefowie nie wykluczają powrotu tego formatu w innym czasie, a samą Magdę Mołek chętnie widzieliby w innych produkcjach, dziennikarka najwyraźniej ma im za złe sposób rozstania.

W najnowszym poście na Instagramie Mołek napisała o wzajemnym wspieraniu się kobiet.

KOCHANE DZIEWCZYNY! Piszę tego posta w ważnym dla mnie zawodowo momencie i z przesłaniem/prośbą byście miały odwagę stawiać granice. Ruch #womensupportingwomen ma miliony zwolenniczek na świecie, każda z nas wstawiając swoje czarno-białe zdjęcie, może w ten sposób wyrazić swoją niezgodę na sposób, w jaki jesteśmy traktowane i okazać solidarność z innymi kobietami, które są krzywdzone, wykorzystywane, oszukiwane. To jest mój gest solidarności z tymi z Was, które doświadczacie przemocy. Jakiejkolwiek. I z tymi, które szukacie inspiracji i wsparcia w decyzjach.

W dalszej części posta dziennikarka odnosi się do swoich ostatnich doświadczeń zawodowych:

Jako dziennikarka będę nadal starać się zadawać pytania o nas, nasze potrzeby, zabierać głos w ważnych dla nas sprawach i namawiać Was, byście dbały o siebie. Dlatego powstał mój kanał na YouTubie #WMOIMSTYLU i dlatego robię z Joanną Keszką podcasty o kobiecej seksualności. I choć sama dowiedziałam się z mediów (!), że nie będzie już mojego programu „W roli głównej”, byłam na to przygotowana. Dlaczego? Bo zadbałam wreszcie najpierw o siebie. I tego Wam życzę: odwagi w decydowaniu o sobie, podejmowaniu trudnych, ale zgodnych z intuicją decyzji i wiary w to, że Wam to wyjdzie. Bo wyjdzie! ❤️ Dziękuję Wszystkim Wspaniałym Duszom, które spotykam na swojej drodze

Pod postem posypały się gratulacje i wiele słów wsparcia, w tym od przedstawicielek mediów i świata show biznesu. Magdzie Mołek przyklasnęły między innymi Hanna Lis, Joanna Przetakiewicz i Kasia Warnke.