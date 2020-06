Telewizja Polska przymierza się do tego, by jesienią pokazać swoim widzom nową edycję "The Voice of Poland". Stacja może mieć jednak problem ze skompletowaniem jury, bowiem nie wszyscy artyści chcą pokazywać się na jej antenie.

Podobno stacja TVP zaproponowała już udział w nowej edycji Justynie Steczkowskiej i Edycie Górniak. Edyta nie chce jednak pracować z Justyną, więc negocjacje wciąż trwają. Jednak nawet jeśli obie divy zgodzą się zasiąść wspólnie w jury, wciąż będą do obsadzenia dwa miejsca. Możemy być jednak pewni, że na żadnym z nich nie zobaczymy Margaret. Reklama Młodziutka artystka, która zadebiutowała w roli jurorki "The Voice of Poland" w ostatnim sezonie, już nie ma ochoty na występy na antenie TVP. Zapytana przez fankę na Instagramie, czy pojawi się w kolejnej edycji, odparła: niestety nie, szkoda bo @voiceofpoland kocham, No ale niestety jest w TVP, wiec sobie odpuszczę Fani przyklasnęli piosenkarce i pochwalili ją za sprzeciw wobec tego, co prezentują media publiczne. Znaleźli się jednak internauci, którzy podeszli do deklaracji Margaret bardzo sceptycznie zauważając, iż jeszcze rok temu pokazywanie się w jury "The Voice of Poland" jej nie przeszkadzało: ojoj jaki bunt polityczny. Ale pani jest odważna! To co osobistego czy po prostu bierze pani udział w szopce żeby jeszcze podzielić Polaków? żegnamy i nie tęsknimy. Czas porządniej zadbać o swoje zdrowie psychiczne. szkoda, że, dopiero teraz sobie uświadomiłaś że VOJS jest w tefałpe Dla mnie dziwne zachowanie... Jeszcze parę miesięcy była jedną z największych gwiazd TVP. I brała wszystkie zaproszenia: Opole, Jaka to melodia, Sylwester marzeń, Wakacyjna trasa dwójki X D Jednak człowiek jest niesprawiedliwy. Szacun, ale czemu dopiero teraz? TVP pod rządami Pisu jest już 5 lat. Jakoś rok temu nie miała żadnych przeciwwskazań, a byla ta sama propaganda w tvp co teraz, ale lepiej zorientować się późno niż wcale. Margaret nie wzięła jednak udziału w dyskusji i nie wyjaśniła internautom, dlaczego dopiero teraz występy w TVP zaczęły jej przeszkadzać.