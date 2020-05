Telewizja Polska przygotowuje się do nowej edycji "The Voice of Poland", która miałaby pojawić się na antenie już jesienią. Stacji zależy ponoć na tym, by w jury pojawiła się Edyta Górniak. Jak podaje "Super Express", diva wyraziła chęć udziału w show, jednak zaczęła dyktować produkcji warunki. Jedną z najważniejszych dla niej kwestii jest to, kto wraz z nią zasiądzie w jury.

Edyta nie wyobraża sobie ponoć, by miała spotkać się w programie z Justyną Steczkowską, która jakiś czas temu pochwaliła się, że dostała zaproszenie do nowej edycji.

Górniak i Steczkowska już raz miały okazję współpracować ze sobą w "The Voice of Poland" w 2014 roku. Panie nie dogadywały się wówczas najlepiej, dlatego, gdy Justyna zrezygnowała z udziału w kolejnej edycji, Edyta nie kryła radości:

Nie żałuję, że nie będzie Justyny. Ja się staram wybierać w życiu relacje czyste, jestem przeciwnikiem intryg. Staram się nie dokuczać nikomu. Czasem mogę palnąć jakąś głupotę, ale nie jestem złośliwa i nie czerpię energii i radości z tego, że komuś zrobię przykrość – powiedziała wówczas w rozmowie z "Super Expressem".

Z kim zatem Górniak chciałaby pracować na planie show? Jak podaje tabloid, Edyta chętnie spotkałaby się na planie na przykład z Michałem Szpakiem.