Seriale tylko na Netflix

"Snowpiercer" - Wkrótce na Netflix!

W tym futurystycznym thrillerze Ziemia jest zamarzniętym pustkowiem, przez które pędzi gigantyczny pociąg zamieszkany przez resztki ocalałej ludzkości.

"Blood & Water" - Wkrótce na Netflix!

Szesnastolatka przenosi się do liceum, gdzie uczy się dziewczyna, która może być jej porwaną 17 lat temu siostrą. Czy jej podejrzenia się sprawdzą?

"O krok od szczęścia" - od 01 maja 2020

Niezbyt popularny prezenter radiowy Sebastián chce wreszcie znaleźć swoje miejsce w życiu. Nie ułatwiają mu tego jego dzieci oraz była żona, którą nadal kocha.

"Kierunek: Noc" - od 01 maja 2020

Gdy słońce zaczyna zabijać wszystko, co napotka na swojej drodze, pasażerowie nocnego lotu z Brukseli rozpoczynają desperacką walkę o przetrwanie.

"Hollywood" - od 01 maja 2020

Miniserial o grupie ambitnych aktorów i filmowców, którzy tuż po II wojnie światowej próbują odnieść sukces w fabryce snów. Aby dopiąć swego, nie cofną się przed niczym.

"Pracujące mamy: Sezon 4" - od 06 maja 2020

W powietrzu wiszą wielkie zmiany, gdy mamy stają w obronie swoich dzieci, partnerów, biznesów, a przede wszystkim — samych siebie.

"Już nie żyjesz" - od 08 maja 2020

Po makabrycznym odkryciu Jen i Judy muszą się nieźle natrudzić, by sekrety nie wyszły na jaw. Stosują też drastyczne środki, by chronić najbliższych i siebie nawzajem.

"The Eddy" - od 08 maja 2020

Ten osadzony w sercu wielokulturowego współczesnego Paryża serial opowiada historię właściciela trapionego problemami klubu jazzowego i grającego w nim zespołu.

"Valeria" - od 08 maja 2020

Przechodząca kryzys twórczy i małżeński pisarka znajduje wsparcie u trzech najbliższych przyjaciółek. Na podstawie serii powieści Elisabet Benavent.

"Restauracje na krawędzi: Sezon 2" od 08 maja 2020

Eksperci kontynuują swoją międzynarodową akcję ratowania restauracji. Mała zachęta i ogromny remont potrafią zdziałać cuda.

"Renowatorzy z Doliny Rdzy: Sezon 2" od 08 maja 2020

Życie w Tokio toczy się dalej: w domu pojawiają się nowi mieszkańcy i zawiązują się nowe przyjaźnie. Ruka robi kolejny krok, a Hana poznaje swoje rywalki.

"Partacze" od 15 maja 2020

Wynajęty na przyjęcie magik wpada w kłopoty, kiedy sprawia, że narkotykowy boss znika w czasie pokazu i nie można sprowadzić go z powrotem.

"White Lines" - od 15 maja 2020

Gdy jej brat zostaje znaleziony martwy, kobieta z Manchesteru porzuca spokojne życie i rusza na Ibizę, aby odkryć prawdę o jego losie.

"Magik wśród ludzi: Sezon 3" od 15 maja 2020

Powraca i pokazuje sztuczkę z królikiem z... piniaty? Justin Willman ponownie zaskakuje swoimi niezwykłymi trikami magicznymi, które zachwycają i szokują.

"Zakładnik" od 15 maja 2020

Bezrobotny Alain Delambre odpowiada na atrakcyjne ogłoszenie o pracę. Wkrótce jednak dostrzega, że jest tylko pionkiem w brutalnej grze korporacyjnej.

"Królowa i konkwistador" od 16 maja 2020

Wiele lat temu hiszpański konkwistador Pedro de Heredia zdradził jej lud i złamał jej serce. Teraz rdzenna Kolumbijka Catalina powraca do jego życia, aby się zemścić.

"Słodkie magnolie" od 19 maja 2020

Maddie Townsend ma dużo na głowie — trójkę nieposłusznych dzieciaków, zdradzającego ją męża i nietypowego adoratora, przez którego całe miasto huczy od plotek.

"Dynastia: Sezon 3" od 23 maja 2020

Współczesna wersja kultowej i popularnej telenoweli, w której dwie bogate amerykańskie rodziny toczą spór o fortunę, powraca z 3. sezonem.

"Siły Kosmiczne" od 29 maja 2020

Serial komediowy o ludziach, którzy dostali zadanie stworzenia szóstej formacji armii USA — Sił Kosmicznych. Twórcą serialu jest Greg Daniels. Na ekranie Steve Carell.

Filmy tylko na Netflix

"Więcej niż myślisz" premiera 1 maja 2020 - Nieśmiała prymuska Ellie pomaga koledze zdobyć serce jego sympatii. Ich nietypowa przyjaźń komplikuje się, gdy Ellie zakochuje się w tej samej dziewczynie.

"Złość" premiera 1 maja 2020 0 Po powrocie z wakacji rodzina spotyka w swoim domu uciążliwych dzikich lokatorów.

"Cały dzień i noc" premiera 1 maja 2020 - Odsiadujący dożywocie młody mężczyzna zastanawia się, co pchnęło go do popełnienia przestępstwa — ludzie, okoliczności, a może system?

"Mrs. Serial Killer" premiera 1 maja 2020 - Kiedy lekarz trafia za kratki za serię szokujących morderstw, jego lojalna żona postanawia popełnić podobną zbrodnię, aby udowodnić jego niewinność..

"18 prezentów" premiera 8 maja 2020 - Nieuleczalnie chora na raka ciężarna matka zostawia dla swojej nienarodzonej córki 18 wzruszających prezentów urodzinowych, które ta ma otwierać co roku, aż dorośnie.

"Niewłaściwa Missy" premiera 13 maja 2020 - Tim myśli, że zaprosił kobietę swoich marzeń na wspólny wyjazd na Hawaje. Jednak pomyłkowo skierował zaproszenie do kobiety, z którą przeżył randkę rodem z koszmaru.

"Kocham cię, głuptasie" premiera 15 maja 2020 - Stracił pracę, odeszła od niego dziewczyna, a to wszystko wydarzyło się w jeden dzień. Czy ten 30-latek podniesie się z kolan?

"Gołąbeczki" premiera 22 maja 2020 - Zmęczona sobą para zostaje przypadkiem wplątana w morderstwo. Teraz musi szybko znaleźć prawdziwego zabójcę i udowodnić swoją niewinność.

"Już mnie tu nie ma" premiera 27 maja 2020 - Ulises Samperio jest zmuszony wyjechać do Jackson Heights w nowojorskim Queens. Jednak wkrótce zaczyna żałować przyjazdu do Ameryki i tęsknić za domem.

"Domysł" premiera 28 maja 2020 - Młoda policjantka (Luisana Lopilato) i detektyw (Joaquín Furriel) badają sprawę zabójstwa dziewiętnastolatki. Główną podejrzaną jest najlepsza przyjaciółka ofiary.