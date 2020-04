"White Lines" to produkcja twórców takich seriali Netflix jak "Dom z papieru" (scenarzysta) czy "The Crown" (producenci). Po dwudziestu latach od zaginięcia legendarnego DJ-a z Manchesteru, na Ibizie odnalezione zostaje jego ciało. Gdy jego siostra powraca na tę piękną hiszpańską wyspę by odkryć prawdę o wydarzeniach, jej porywające śledztwo prowadzi do świata klubów, kłamstw i tajemnic, zmuszając ją do zmierzenia się ze swoją ciemną stroną w miejscu, gdzie ludzie żyją na krawędzi.

Autorem scenariusza jest Alex Pina. Za kamerą stanęli Nick Hamm, Luis Prieto, Ashley Way i Alvaro Brechner. Producentami są Chris Croucher - producent, Andy Harries i Sharon Hughff - producenci wykonawczy studia Left Bank Pictures (The Crown) oraz Álex Pina i Cristina López Ferraz producenci wykonawczy Vancouver Media (Dom z Papieru).

W obsadzie znaleźli się: Laura Haddock (Strażnicy Galaktyki, Transformers: Ostatni Rycerz), Marta Milans (Shazam!, Przystań), Juan Diego Botto (Dobre Zachowanie), Nuno Lopes (Święty Jerzy, Linie Wellingtona), Daniel Mays (Line of Duty), Łotr 1. Gwiezdne Wojny - Historie), Laurence Fox (Wiktoria, Lewis) oraz Angela Griffin (Turn Up Charlie, Specjalistki).

Serial kręcono na Ibizie i Majorce.