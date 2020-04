Podczas swojej kariery Michał Fajbusiewicz pracował nad tysiącami spraw kryminalnych – jest jednak kilka historii, które mimo upływu lat wciąż nie dają mu spokoju i pozostają nierozwiązane. Dziennikarz powraca do nich w swoim nowym programie „Akta Fajbusiewicza”, który będzie pokazywany w piątki o 22:00 od 10 kwietnia na Crime+Investigation Polsat. Program jest realizowany przez firmę Jolanta Gwardys Media, za produkcję z ramienia A+E Networks odpowiada Agnieszka Kubiak.

Michał Fajbusiewicz jest fenomenem. Kiedyś poprosiliśmy naszych najaktywniejszych fanów o odpowiedzi na kilka pytań na temat tego, co cenią w naszej stacji, nie było osoby, która nie wspomniałaby Fajbusiewicza. W programie „Akta Fajbusiewicza” Michał wraca do spraw, które w nim siedzą, są nierozwiązane, bo zostały umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Cztery sprawy, z czego jedna bardzo osobista, ponieważ dotyczy byłej dziewczyny Michała, łódzkiej dziennikarki Basi Chrzczonowicz – komentuje Agnieszka Kubiak, dyrektor ds. lokalnych produkcji i kreacji w+E Networks

Michal Fajbusiewicz od ponad 30 lat zajmuje się sprawami kryminalnymi i dzięki niemu wiele z nich zostało rozwiązanych. Ale są też takie przypadki, które nie znalazły swojego szczęśliwego finału w postaci ukarania sprawców. Coraz częściej do tych spraw sięgają policjanci z tzw. zespołów „Archiwum X” i po latach z sukcesem je rozwiązują. Michał Fajbusiewicz podąża tym śladem i po raz kolejny wraca do śledztw, które wydają się być zapomniane i odłożone na półkę, gdyż wierzy, że nigdy nie jest za późno na poznanie prawdy.

W programie Michał Fajbusiewicz pokonał setki kilometrów, spotkał się z rodzinami ofiar, policjantami i śledczymi. Dopytywał, co zrobili, co zamierzają zrobić w tych sprawach i po raz kolejny poprosi widzów – jak to robił przed laty – by pomogli mu w ujęciu sprawcy. Do takich spraw należą m.in: zabójstwo trzynastoletniej uczennicy gimnazjum Izy Strzałkowskiej z Gdyni, zamordowanej niedaleko swojego domu czy sprawa zabójstwa Urszuli Rataj z Poznania, która zginęła na oczach swojej trzyletniej córeczki. W programie analizujemy także dwie sprawy z Łodzi m.in. zaginięcie Iwony Mogiła-Lisowskiej w 1992 roku, której ojciec do tej pory szuka mordercy swojego dziecka – opowiada Jolanta Gwardys, reżyserka i producentka programu.

Michał Fajbusiewicz, uznany dziennikarz, autor i publicysta, wieloletni prowadzący popularnego programu „Magazyn kryminalny 997” z telewizją Crime+Investigation Polsat związany jest już od ponad 5 lat, w czasie których zrealizował kilka cyklów kryminalnych m.in. „Z archiwum 997”, „Cała prawda o zbrodni”, „Skazani: wyznania zza krat”, a także„Fajbusiewicz: rozmowy o zbrodni”.