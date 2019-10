Gwiazdy znane z anten TVN Discovery Polska czytają sobie nawzajem hejterskie komentarze, które pojawiły się na ich temat w internecie. Tu nie ma reżyserii. Są za to prawdziwe emocje odsłaniające ich reakcje na mowę nienawiści, która notorycznie pojawia się w przestrzeni publicznej. Śmiech, niedowierzanie, a czasem ból i łzy – to wszystko wywołują słowa, które najczęściej pisane były zza bezpiecznej zasłony ekranu komputera czy telefonu, ale jednak celowały w konkretne osoby i miały realne konsekwencje. Kolekcja nagrań to pierwszy krok akcji, której celem jest uwrażliwienie widzów na problem hejtu w sieci.

Akcja #WhyWeHate jest elementem działań promujących serię dokumentalną Alexa Gibneya oraz Stevena Spielberga „Geneza nienawiści”. To fascynująca, sześcioczęściowa produkcja oparta na najnowszych reportażach dziennikarskich, analizach historycznych oraz przełomowych badaniach naukowych z zakresu psychologii, biologii i neurobiologii. Dociera do ewolucyjnych podstaw nienawiści, pokazując, jak przez lata zmieniała się natura tego zagadnienia oraz jak potężny wpływ miała – i nadal ma – nie tylko na jednostki, ale też na społeczeństwa. Każdy odcinek serii przeplata wiedzę naukową z emocjonującymi historiami bohaterów z całego świata. Od dramatycznych wydarzeń historycznych, którym przyglądał się świat– Holocaust, ludobójstwo w Rwandzie, krwawa dyktatura Czerwonych Khmerów w Kambodży czy czasy niewolnictwa w USA – przez działania grup hejterskich, takich jak skinheadzi, chuligani, organizacje fundamentalne i terrorystyczne – po strzelaniny w szkołach i przykłady znęcania się nad rówieśnikami.

Pierwszy odcinek „Genezy nienawiści” będzie można zobaczyć już 21 października, o godz. 22:00 na antenie Discovery Channel. Dostępny będzie także w ofercie płatnej player.pl.