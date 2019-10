Ponieważ od kilku lat żyje na świeczniku, publicznej ocenie poddawany jest niemal każdy aspekt życia Małgorzaty Rozenek. Począwszy od tego, w co się ubiera, poprzez programy w jakich występuje i produkty, jakie reklamuje swoją twarzą, po wychowanie dzieci, a nawet opiekę nad psami. Celebrytka nieustannie spotyka się z surową oceną i krytyką internautów. Jednak tematem, który wywołuje najwięcej negatywnych emocji, jest jej wsparcie dla środowisk LGBT.

Nieprzyjemności miałam za wspieranie środowisk LGBT i to jest coś, co przeraża mnie jeszcze bardziej. Dzisiaj wystąpiłam w kampanii przeciw homofobii, ponieważ uważam że walka o wolności obywatelskie jest niezwykle ważna. I to, co się dzieję z brakiem poparcia dla środowisk LGBT moim zdaniem przełoży się później na ograniczenie wolności innych grup - wyznała Rozenek w rozmowie z jastrzabpost.pl

Małgorzata dodała, że nawet temat in vitro, którym zajmuje się od pewnego czasu bardzo intensywnie, nie budzi aż takich emocji:

Prawie 80% Polaków, niezależnie na kogo głosują, jest za finansowaniem in-vitro z budżetu państwa, o tyle stosunek do środowisk LGBT jest w niektórych kręgach bardzo kontrowersyjny, co kosztowało mnie dużo większą ilość pogróżek – dodała