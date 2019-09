Na profilu prowadzącej "Dzień Dobry TVN" pojawił się wiersz, będący pożegnaniem jej ukochanego taty, Krzysztofa Kalczyńskiego:

Poczułam dziś wyraźnie

smak lata, które już nie wróci

słodki zapach dzieciństwa

spokojnej soboty

leniwego dostatku

na pewno pamiętasz

zapach trawy koszonej w słońcu

nabieram go teraz prosto do serca

łapczywie

ale zamiast uśmiechu do wspomnień

płyną łzy

to ta jesień taka złota

taka smutna

taka ostatnia

nie chcę lata

po którym nawet jesień zniknie

na zawsze

Krzysztof Kalczyński zmarł w wieku 82 lat. Był aktorem filmowym i teatralnym. Widzowie znają go z występów w takich serialowych hitach, jak "Na Wspólnej", "Klan", "Plebania", "Pensjonat pod Różą" czy "Klan". Prywatnie był mężem gwiazdy serialu "Dom", Haliny Rowickiej.