Filip nową rolę przyjął z radością, ale i niepokojem. Jak przyznał bowiem, choć z "Dzień Dobry TVN" związany jest od lat, czuje tremę przed prowadzeniem programu na żywo:

To już oficjalne⚠️ Razem z fantastyczną @gosiaohme będziemy prowadzić najlepszy program śniadaniowy w Europie 🍳🍴📺, który mam zaszczyt współtworzyć od 8 lat 🔥🔥🔥 Do tej pory na ulicy - wśród Państwa 👨‍👩‍👧‍👧. Rozmawialiśmy o wszystkim. Było śmiesznie, najczęściej na luzie, ale czasami też wzruszająco. Bo najciekawsze scenariusze pisze życie. Teraz czas na mój nowy rozdział życia. Czuję radość, adrenalinę i oczywiście tremę. Postaramy się z Gosią żeby nasze wydania @dziendobrytvn ładowały Was pozytywną energią na cały dzień ⚡️⚡️⚡️Damy Wam tematy do rozmów w tramwaju 🚊 i w pracy 🏢. Gosia jest świetną dziewczyną z którą zaprzyjaźniłem się od pierwszego wejrzenia. Mam nadzieję, że to przebije się przez szkło.

Chajzer zaapelował także do widzów o wyrozumiałość:

Wybaczcie nam wszystkie wpadki. Z pewnością będzie ich na początku co niemiara 😜 Dajcie nam szansę, tak po ludzku, każdy na nią zasługuje 💖 Dyrektorowi Edwardowi Miszczakowi dziękuję za zaufanie i wiarę w tego niesfornego chłopaka. Filipy tak mają 🙈😂🤘 (...) Ps. Materiały z ulicy będę robić dalej (wszak program kończy się o 11) bo to kocham ❤️ Zbijemy nie jedną piątkę ✋

Małgorzata Ohme zaś, w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym przez stację TVN napisała:

Dołączenie do grona prowadzących "Dzień Dobry TVN" traktuję nie tylko jako ogromną szansę i wyraz zaufania, jakim obdarzyła mnie stacja TVN, ale także jako naturalną drogę rozwoju mojej zawodowej kariery. Z tematami i osobami, którym "DDTVN" jest bliskie miałam okazję spotykać się m.in. jako redaktor naczelna lifestylowych serwisów kobieta.onet.pl oraz ohme.pl. Dla mnie i Filipa, najważniejsi są ludzie, o których i dla których mówimy. Jako psycholog jestem ciekawa drugiego człowieka i chcę, aby czuł się ze mną dobrze. To na pewno się nie zmieni - zapewniła w wydanym przez TVN oświadczeniu.