Michał Piróg, który sam od lat jest przeciwnikiem jedzenia mięsa, miał skomentować wyzwanie dziennikarza TVN słowami: "swojego czasu mówiło się, że polityka to dz**ka, to wyobraźcie sobie Pana Filipa w polityce... brak określenia".

Chajzer zdecydował się odpowiedzieć na krytykę ze strony tancerza i prowadzącego program "Top Model".

"Trochę mi przykro, ale z drugiej strony może lepiej, że tak się stało, bo problem chyba jest szerszy - zaczął swój instagramowy wpis Chajzer. Szanowny Pan Michał Piróg właśnie skomentował moje 22 dni bez mięsa - tu cytat - "swojego czasu mówiło się, że polityka to dz**ka, to wyobraźcie sobie Pana Filipa w polityce... brak określenia". To teraz ja - dobry wieczór Panie Michale. Zaskoczyły mnie słowa tak inteligentnego człowieka, tak bardzo walczącego o tolerancję w Polsce. Zawsze szanowałem tę determinację. Tylko gdzie ona jest, jeśli wyrażenie zdania na temat potrawy wegańskiej (tofu precyzując) wzbudza u Pana tak gorzkie słowa" - napisał na Instagramie.

Przyznał, że początki wyzwania były bardzo ciężkie, a niektóre wegetariańskie produkty nie podbiły jego podniebienia.

"Tofu mi nie smakowało - to fakt. Będąc szczerym - przez ostatnie 30 lat zapewne mięso jadłem codziennie. Tylko czasy się zmieniają. Pomyślałem, że może nawyki też wypadałoby zmienić. Jutro mija tydzień. Jest moc, jestem wyspany, zadowolony, głowa przestała boleć. Piszę o tym codziennie. Szukam nowych smaków, bo, jak Pan wie, trzeba się tu trochę nakombinować. Dziś robiłem pomidorówkę, polskie sprawdzone przepisy wchodzą mi najlepiej. Mam prawo do nie polubienia falafela i nikogo nie krzywdzę, nawet żartobliwie porównując go do płyty OSB. Nie mam ssania na mięso. Tak, jakby go w sumie nie było. Na cukier trochę, ale z tym też sobie poradzę. Próbuję, staram się" (pis. oryg. - przyp. red.) - stwierdził.

Chajzer zwrócił uwagę, że swoim wyzwaniem nakłonił tysiące fanów do zrezygnowania z jedzenia mięsa.

"Idą za mną ludzie, którzy razem ze mną podjęli wyzwanie. Taki challenge doświadczalny, na zasadzie - sprawdzimy, jak to będzie. Moi followersi codziennie opisują swoje doświadczenia. Często bardzo podobne do moich. Podsyłają przepisy, bawią się tym. Tak jak ja. Może to wcale nie będą 22 dni a 222. Kto wie. Pana komentarz jest dla mnie bardzo ważny, bo uosabia szersze zjawisko. Właśnie braku tolerancji na inność. Na to, że ktoś może jeść warzywa inaczej niż Pan. Na to, że może inaczej o tym opowiadać. Z humorem, żartem. Szczerze i od serca. Tak jak czuję" - napisał Chajzer.

Na koniec dodał, że skoro "w kwestii warzyw, tofu czy falafela potrafimy wyzywać się od +dz**ek+, to jak rozmawiać o sprawach fundamentalnych...".

"Pański wpis najbardziej zabolał moją mamę, która bardzo Pana lubiła i bardzo mi kibicuje jako wegetarianka od 20 lat...**_" - dodał.