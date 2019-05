Tego dnia na słynnej, czerwonej kanapie zasiądzie nie kto inny, jak zdobywczyni Oscara za rolę w filmie „Służące” – Octavia Spencer, jeden z najzabawniejszych komików na świecie – Kevin Hart oraz aktor, którego nikomu nie trzeba przedstawiać – Will Smith, wraz ze swoją nową partnerką z planu filmu „Aladyn”, Naomi Scott. Odcinek z udziałem światowej sławy gwiazd widzowie zobaczą na antenie BBC Lifestyle już 26 maja, tymczasem zakulisowych materiałów należy szukać już 9 maja na profilu Instagramowym Borysa Szyca.

Program Grahama Nortona, wielokrotnego laureata nagrody BAFTA, to show, do którego wielkie gwiazdy dosłownie ustawiają się w kolejce. Wszyscy, od legend Hollywood po supergwiazdy muzyki, telewizji, filmu i sportu pragną usiąść na czerwonej kanapie, by podzielić się z Grahamem zabawnymi anegdotami ze swojego życia i plotkami ze świata show-biznesu. Dotychczas w programie gościli m.in. Meryl Streep, Penélope Cruz, Tom Hanks czy Bradley Cooper. To tutaj Cybill Shepherd bez ogródek opowiedziała prowadzącemu, gdzie całował ją Elvis Presley, Elton John dla żartu dzwonił do fetyszysty skafandrów kosmicznych, a Kate Winslet wyjawiła, dlaczego trzyma swoją statuetkę Oskara w łazience. Mistrzowskie prowadzenie Grahama Nortona, łączącego błyskotliwość, zadziorność oraz klasę sprawia, że program urósł do miana kultowego i nieustannie gromadzi przed telewizorami coraz większe grono widzów. Goście w studio bawią się tu równie dobrze jak widzowie przed telewizorami, mogąc liczyć na dużą dawkę inteligentnego humoru.

Już niebawem, bo 9 maja, przekona się o tym osobiście Borys Szyc! Aktor, znany z fenomenalnego dorobku artystycznego, a ostatnio również ze swojej autorskiej, ekskluzywnej relacji z oscarowej gali, został bowiem zaproszony na plan zdjęciowy "Graham Norton Show". Wizyta ta będzie przez niego relacjonowana na żywo na Insta Stories. Trudno wyobrazić sobie kogoś, kto mógłby przybliżyć widzom kulisy powstawania legendarnego show lepiej, niż on! Po tym, jak jego insta-reportaż z gali rozdania Nagród Akademii Filmowej został okrzyknięty w mediach hitem, Borys stał się niekwestionowanym mistrzem zmniejszania dystansu między światowej sławy gwiazdami filmowymi, a polskimi odbiorcami. Podczas swojej wizyty aktor odwiedzi studio "Graham Norton Show", wejdzie za kulisy, zasiądzie na publiczności podczas nagrań i postara się dostarczyć swoim fanom ekskluzywnych materiałów z udziałem gości programu oraz samym prowadzącym.

Zaproszenie od BBC Studios przyjąłem z nieskrywaną radością. Podziwiam Grahama Nortona za jego nietuzinkowy styl prowadzenia show. Imponuje mi to, że zapraszając światowej sławy gości nie stara się być najjaśniej świecącą gwiazdą. Tworzy naturalną przestrzeń do rozmowy, przez co bardzo często między samymi gośćmi nawiązuje się jakby mniej kontrolowana, a bardziej naturalna, spontaniczna interakcja. Myślę, że to dość niecodzienne zjawisko, które sprawia, że zmniejsza się dystans pomiędzy widzami a światowej sławy gwiazdami. Słyszałem też o fenomenalnej atmosferze, jaka panuje w studiu „Graham Norton Show”. Właściwie już oglądając show można by odnieść wrażenie, że wszyscy ci ludzie, zarówno goście, jak i widownia, są na jednej wielkiej imprezie, na której gospodarzem jest Graham Norton. Cieszę się, że wezmę w niej udział, a tym samym uchylę Państwu rąbka tajemnicy fenomenu, jakim jest ten program - mówi Borys Szyc.

Relację Borysa z planu "Graham Norton Show" można oglądać w czwartek, 9 maja, przez cały dzień na jego Instagramowym profilu, a odcinek, którego nagrania zrelacjonuje aktor, zobaczymy na antenie BBC Lifestyle 26 maja. Tymczasem już w najbliższą niedzielę, 12 maja o godz. 22:55 widzowie będą mogli obejrzeć odcinek z udziałem Charlize Theron, Setha Rogena, Matthew Broderica i Zaca Efrona.