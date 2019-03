W wyemitowanym wczoraj wieczorem odcinku uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami pływackimi, by dotrzeć do wyspy na której znajdowały się potrzebne im rekwizyty. Z zadaniem nie poradziła sobie Krystyna Czubówna, którą z wody musiał wyciągać Andrzej Gołota.

W kolejnym zadaniu uczestnicy musieli zmierzyć się z rebusem, a następnie wyzbyć się lęku i w zupełnej ciemności wejść do budynku starej rzeźni, by pozyskać immunitet i jokery.

Tego zadania nie wykonała Edyta Górniak, która nie była w stanie pokonać strachu i wejść do ciemnego pomieszczenia.

Pod koniec odcinka doszło zaś do znakujących sytuacji. Okazało się, że po trudnych przejściach w wodzie z programem żegna się Krystyna Czubówna. W jej miejsce powróciła Katarzyna Wołejnio, która odpadła z rywalizacji w poprzednim odcinku.

Edyta Górniak zaś, podczas odpowiadania na zadawane przez Kingę Rusin pytania dotyczące tego, kto jest agentem, zalewając się łzami oświadczyła, że opuszcza program:

Czy ja mogę przerwać odczytywanie wyników tych testów? Chciałabym żebyś wymieniła mnie na osobę, która miałaby dzisiaj odpaść. (…) Każdy z nas miał inny cel przychodząc tutaj, do tego programu, ale to co zrobiłam tutaj, przy pierwszym zadaniu – zmierzyłam się ze sobą, dla siebie już wygrałam. Nic nie jest w stanie oddać tego, co przeżyłam skacząc w przepaść. (…) Wiele razy stałam nad przepaścią w życiu, ale nigdy nie skoczyłam. Aż do teraz, aż do tego programu. (...)Nie potrzebuję sobie nic więcej udowodnić, to nie jest poddanie się

Jesteście zaskoczeni tą decyzją?