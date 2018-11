BBC Earth znane jest ze swoich spektakularnych produkcji przyrodniczych, takich jak „Planeta Ziemia II” czy „Błękitna Planeta II” z mistrzowską narracją Davida Attenborough w wersji oryginalnej oraz Krystyny Czubówny w polskim przekładzie. „Dynastie” to historie pięciu zagrożonych gatunków zwierząt, opowiadane z perspektywy jednego, wyjątkowego przedstawiciela. W ten sposób w programie poznajemy: Davida – szympansa, szukającego wsparcia u doświadczonych członków stada, by obronić swoją pozycję, Black Tip – zbuntowanego likaona, walczącego o terytorium ze swoją matką, Charm – lwią przywódczynię, prowadzącą rodzinę przez największe zagrożenia sawanny, Raj Bharę – świeżo upieczoną tygrysią mamę, starającą się zapewnić bezpieczeństwo swojemu potomstwu oraz dostojną dynastię pingwinów, która tylko razem może stawić czoła najzimniejszej i najokrutniejszej zimie na kuli ziemskiej. Bohaterowie serii odnoszą sukcesy, ale i porażki. Zawierają sojusze, walczą o władzę, stają w obronie rodziny oraz podejmują dramatyczne decyzje. Ich życie składa się z całej palety doświadczeń, które nam, ludziom, również są doskonale znane. Jest jednak coś, co dodatkowo komplikuje sytuację dzikich rodów. Utrata przestrzeni życiowej, odbieranej im przez człowieka sprawia, że nawet najgroźniejsze zwierzęta stają się bezsilne, a ich dynastie mierzą się z widmem zagłady.

BBC Earth skłania do refleksji. W ramach akcji „Wiele nas łączy” poproszono aktorki Beatę Ścibakównę i Olgę Frycz, restauratorkę Larę Gessler, Siostry Dominikanki z Broniszewic oraz himalaistę Adama Bieleckiego, aby opowiedzieli o życiowych sytuacjach, postawach, wartościach i przekonaniach. Efekt? Trudno ocenić, czy znane osobowości mówią o sytuacji swojej czy zwierząt. Czy aby na pewno nasze światy różnią się aż tak bardzo?

Wrażliwość zwierząt, ich troska o siebie nawzajem – praktycznie wszystkie ich naturalne emocje i odczucia pozostają tożsame z ludzką naturą. Człowiek nagle zdaje sobie sprawę, że tak wiele nas łączy, ale w finalnym rozrachunku nawet najgroźniejsze zwierzęta są w dzisiejszym świecie bardziej bezbronne niż ludzie – mówi Olga Frycz, jedna z twarzy akcji „Wiele nas łączy”.

Olga Frycz / BBC Earth "Dynastie" / BBC

W sprawie zabiera głos również Adam Bielecki: W mojej działalności górskiej aspekt przyrodniczy i wrażliwość na piękno to kluczowe kwestie i może dlatego świat przyrody, zwierząt jest mi bardzo bliski. Uważam, że naszym obowiązkiem jest ten świat chronić, chociażby po to, aby piękno pokazywane w takich produkcjach jak „Dynastie” BBC Earth nie stało się wkrótce przeszłością.

Adam Bielecki / BBC Earth "Dynastie" / BBC

Każdy z uczestników akcji został wybrany do przedstawienia historii konkretnego bohatera serii „Dynastie” w oparciu o podobne doświadczenia życiowe i towarzyszące temu emocje. O tym, co łączy znane osobowości z przedstawicielami zwierzęcych rodów dowiemy się w dniu premiery każdego odcinka serii z krótkiego wideo publikowanego na fanpage’u BBC Earth. Premiera pierwszego odcinka „Dynastii” w czwartek, 22 listopada o godz. 19:55 na kanale BBC Earth.

Podążając za pięcioma wyjątkowymi zwierzęcymi rodzinami „Dynastie” pozwolą widzom poznać niezwykłe historie rodzin i przywódców, przeżyć z nimi triumfy i tragedie oraz poczuć się częścią ich świata, pogłębiając empatię i zrozumienie wobec zwierząt i natury.