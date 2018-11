Tym razem krystalicznie czyste wody jaskini wypełnione niezliczoną ilością rekinów pokażą na żywo: Richard Branson – wizjoner, założyciel Virgin Group i współzałożyciel Ocean Unite, Eric Bergman - pilot podwodny oraz Fabien Cousteau - twórca filmów dokumentalnych i konserwator oceanów, wnuk Jacques’a.

Great Blue Hole to olbrzymia podwodna jaskinia morska położona w centrum Lighthouse Reef u wybrzeży Belize, na Morzu Karaibskim. Jej powierzchnia z łatwością pomieściłaby dwa samoloty Boeing 747. Blue Hole jest częścią większego ekosystemu – znajdującego się na liście światowego dziedzictwa UNESCO rezerwatu Belize Barrier Reef, a jej nazwa wymyślona została przez legendarnego odkrywcę oceanów i filmowca Jacques’a Cousteau, według którego to jedno z pięciu najpiękniejszych miejsc do nurkowania na świecie. Jak sam oszacował, jaskinia liczy 126 metrów głębokości. Czy tak jest naprawdę?

Już 2 grudnia w czasie dwugodzinnej relacji na żywo emitowanej jednocześnie w kilkudziesięciu krajach, podążymy śladem Jacques’a i zajrzymy tam, gdzie do tej pory widoczność była bardzo ograniczona. W roli podwodnego prowadzącego wystąpi wnuk Jacques’a Cousteau, Fabien, który zamiłowanie do przygody i odkrywanie nieznanego ma we krwi. W wyprawie towarzyszyć mu będą światowej sławy biznesmen Richard Branson oraz pilot podwodny Eric Bergman. Misja będzie pierwszym tego typu wyczynem od 1971 roku i ma na celu zakończenie spekulacji na temat tego, co rzeczywiście znajduje się na samym dnie Blue Hole. W czasie transmisji poruszone zostaną także rozmaite zagadnienia związane z morzem, np. proces powstawania jaskiń podwodnych czy rozwój technologii od czasu pierwszej misji Cousteau. Zgłębimy również wiele legend związanych z tym wyjątkowym miejscem, które nieustannie przyciąga entuzjastów nurkowania z całego świata.

Zespół wybitnych odkrywców zejdzie w otchłanie Blue Hole na pokładzie załogowej łodzi podwodnej - Stingray 500.

Wyprawa w nieznane oraz odkrywanie świata za pomocą nowych technologii w imię nauki i rozrywki, zawsze stanowiło rdzeń DNA kanału Discovery. Cieszymy się, że to właśnie na Discovery będzie transmitowana ta ekspedycja - mówi Scott Lewers, EVP Multiplatform Programming and Digital Media Discovery.

Świat podwodnych eksploracji zmienia się wraz z pojawianiem się nowych technologii pozwalających odkrywcom takim jak Fabien przesuwać granice doświadczalności coraz dalej i głębiej. Jak zmieniła się od czasów Jacques’a zarówno nauka, jak i technologia? Ekipa Discovery, wykorzystując najnowsze zdobycze techniki, pokaże nam więcej niż kiedykolwiek było to możliwe.

Do dyspozycji badaczy będzie również druga, w pełni wyposażoną łódź podwodna z dodatkowym oświetleniem, która pozwoli im - oraz widzom - zobaczyć to, co do tej pory pozostawało tajemnicą. Co ważne, koniec transmisji nie będzie jednoznaczny z końcem misji. Okręty podwodne będą dokładnie badać Blue Hole przez kolejne 2 tygodnie po zanurkowaniu. Zebrane dane pozwolą skonstruować prawdziwe modele cech geograficznych Blue Hole, które pomogą naukowcom i badaczom z całego świata zrozumieć w jaki sposób zmieniające się poziomy morza wpłynęły na jego ukształtowanie oraz dostarczą kluczowych informacji na temat zmian klimatu.

Zespół naukowców, odkrywców oraz filmowców przybliży nam piękne i zarazem tajemnicze głębiny Great Blue Hole. Przed nami historyczna wyprawa, którą na żywo będzie można zobaczyć tylko na Discovery Channel już 2 grudnia, o godzinie 22:00.