Pierwszy sezon serialu skupia się wokół rodzinnych relacji wokół związku dwojga młodych ludzi: Andżeliki Nagórskiej (Julia Wieniawa) i Lucjana Ledwonia (Ignacy Liss). Poznajemy też ich rodziców, którzy pochodzą z dwóch różnych światów.

Reklama

Nagórscy (Joanna Kurowska, Cezary Pazura) to biznesmeni, posiadacze dojrzewalni bananów i hurtowni warzyw, którzy marzą o przedsiębiorczym zamożnym zięciu. Ledwoniowe (Jolanta Fraszyńska, Cezary Kosiński) są zupełnym przeciwieństwem rodziców Andżeliki. To skromni ludzie, bez majątku, a ich aspiracją jest wykształcenie syna. Spotkanie tych dwóch skrajnie odmiennych rodzin prowadzi do lawiny zabawnych sytuacji.

W drugim sezonie możemy się spodziewać jeszcze bardziej rozbudowanej historii, ponieważ w życiu bohaterów dojdzie do wielu zawirowań, które wpłyną na ich wspólne losy.

Reklama

Kto dołączy do obsady w drugim sezonie serialu "Teściowie"?

Doborowa obsada w skład której wchodzą m.in. Joanna Kurowska, Cezary Pazura, Jolanta Fraszyńska, Cezary Kosiński, Julia Wieniawa i Ignacy Liss zostanie powiększona o kolejne wielkie nazwiska, a wśród nich jedna z największych polskich gwiazd, Daniel Olbrychski.

Podczas nagrywania nowych scen mieliśmy okazję obserwować podczas pracy wybitnego aktora, Daniela Olbrychskiego, a którego wkład w serial widzowie będą mogli zobaczyć już wkrótce.

Autorem scenariusza jest Krzysztof Jaroszyński, reżyserem i operatorem obrazu jest Grzegorz Kuczeriszka, a producentem wykonawczym serialu jest firma TFP.

Pierwszy sezon serialu możemy oglądać w każdą niedzielę o godz. 22.10 w Polsacie.