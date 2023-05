Alicja zamknięta w izolatce po pobiciu Kosy, przechodzi prawdziwe piekło - dostała gryps z informacją o śmierci jej córki.

Policja co prawda rozbiła grupę handlującą kobietami, ale dla Pawła to nie koniec rozgrywki. Na wolności wciąż pozostaje ktoś, kto to wszystko zorganizował. Pola dowiedziawszy się, że Witkowski jest wtyczką policji, postanawia przekazać komisarzowi Mario broń, z której Paweł zabił Cedro. Alicja nie mając już nic do stracenia, postanawia wejść w mroczne interesy z Amfisą.