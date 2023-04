Paweł po odzyskaniu przytomności zeznaje, że to Hanka go postrzeliła. Serafin robi wszystko by jego córka dostała jak najniższy wyrok. Alicja z pomocą Basi, doprowadza do odroczenia swojej rozprawy w Sądzie Najwyższym. Postanawia zostać w więzieniu, aby zaopiekować się Hanką, która po skazaniu trafia do Zabrza.

Nieoczekiwanie sprawę Pawła Witkowskiego przejmuje Mariusz Piotrowski z Komendy Wojewódzkiej. Ma on dla Pawła propozycję. Będąca w zaawansowanej ciąży "Kosa" - próbuje uzyskać od Basi i "Penisa" jak największą kwotę za sprzedaż dziecka.

Jednocześnie, z powodu braku środków na narkotyki, narasta jej konflikt z Amfisą. Po oświadczynach Krystiana – Pati przygotowuje się do ślubu.

Emisja 2. odcinka "Skazanej 2" w poniedziałek (24 kwietnia) o godz. 21:35 w TVN.