Pojawia się inspektor Molęda. Podejrzewa, że Cichy ma związek z zaginięciem Sony’ego, wcześniej oskarżała go o gwałt, miała motyw, by się go pozbyć.

Pati pozostaje nieugięta. Jednocześnie próbuje wygrać warsztaty kulinarne w renomowanej restauracji oraz zabiega o kontakt z rodzeństwem. Przy okazji odkrywa, że Rulewscy nie są tak idealni, na jakich się kreują. Natalka ucieka Rulewskiej. Pati musi zerwać się z wymarzonych warsztatów, by odszukać siostrę przez co może stracić życiową szansę. Dodatkowo między nią a Krystianem dochodzi do spięć i ostatecznie Pati wyprowadza się od niego.

4. odcinek "Pati" od piątku (19 maja) tylko w Playerze.