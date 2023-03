Podczas biegania po parku Borys (Piotr Stramowski) zauważa, że Marcie (Laura Breszka) odwiązała się bandanka. Mężczyzna podnosi ją i woła kobietę, tak jednak nie słyszy. Dobiega więc do niej i łapie ją za ramię. Zaskoczona Marta błyskawicznie wyjmuje z kieszeni gaz i pryska mu nim prosto w oczy….

Reklama

Marta przeprasza go, tłumaczy, że nie chciała i nie wie, dlaczego to zrobiła…ale Borys każde jej po prostu odejść. Nie będzie to jednak ich ostatnie spotkanie...

Poza Piotrem Stramowskim do obsady 21. sezonu dołączyli także Bartosz Opania - w roli Rolewskiego (klienta Anki, który proponuje jej udział w programie telewizyjnym) oraz Ewa Skibińska jako matka Marty.

Reklama

Premiera nowego sezonu „Przyjaciółek” w czwartek (2 marca) o godz. 21 w Polsacie.