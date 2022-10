Netflix udostępnił zwiastun, kadry oraz plakat długo wyczekiwanego serialu 1899. Rozpisana na osiem odcinków historia śledzi tajemnicze losy statku z imigrantami, który płynie z Europy do Nowego Jorku. Pasażerowie reprezentują różne środowiska i narodowości, ale wszyscy podzielają marzenia i nadzieję na odmianę losu w nowym stuleciu za granicą. Gdy niespodziewanie na otwartym morzu napotykają drugi statek, który od miesięcy uważano za zaginiony, zdarzenia przybierają nieoczekiwany obrót. To, co znajdują na pokładzie drugiego statku, zamieni ich podróż do ziemi obiecanej w przypominającą koszmar łamigłówkę skupiającą tajemnice przeszłości łączące wszystkich bohaterów.

W obsadzie 1899 znajdą się: Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Lucas Lynggaard Tønnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, Jose Pimentao, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards, Alexandre Willaume i Anton Lesser. Odgrywane przez nich postacie będą mówić w swoich ojczystych językach, a serial ma być wielojęzyczną opowieścią. Polskim akcentem będzie rola Macieja Musiała.