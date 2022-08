Historia rozpoczyna się, gdy Adek (Konrad Skolimowski), świeżo upieczony licencjonowany detektyw, orientuje się, że jego siostra zniknęła, zacierając za sobą wszelkie ślady. Wizyta na policji i spotkanie z komisarzem Pospieszalskim (Bartosz Obuchowicz) utwierdzają go w przekonaniu, że może już nigdy jej nie zobaczyć, jeśli nie weźmie sprawy w swoje ręce. Rozpoczyna własne śledztwo, w którym pomagają mu dwie najbliższe przyjaciółki siostry.

We troje odkrywają, że dziewczyna, posługując się fałszywym imieniem i nazwiskiem, wiodła podwójne życie i miała cały krąg nieznanych im przyjaciół oraz chłopaka – Igora. On także prowadzi poszukiwania na własną rękę i jest w szoku, gdy poznaje całą trójkę i dowiaduje się o drugim życiu swojej ukochanej. Mimo początkowej nieufności postanawiają połączyć siły i szybko przekonują się, że doskonale się uzupełniają. Postanawiają założyć we czwórkę agencję detektywistyczną, w której oprócz spraw klientów, prowadzą swoje prywatne śledztwo, stopniowo ujawniające kolejne tajemnice zaginionej.

W rolach głównych, obok Bartosza Obuchowicza i Konrada Skolimowskiego, występują Olga Pęczak, Maria Ruddick, Izabella Bukowska i Jan Steifer.

Serial produkuje dla Czwórki Polot Media.

Na antenie Czwórki serial "Agenci. Biuro detektywistyczne" emitowany będzie w soboty o godz. 13 i 14, a w Szóstce – w soboty i niedziele o godz. 20.