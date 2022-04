Do Kasi (Katarzyna Porada) zgłasza się Damian Kolbus (Dariusz Toczek) bez ręki. Zanim amputowano mu ramię, pracował na budowie w Niemczech. Teraz mężczyzna nie może znaleźć pracy, a z renty nie ma szans wyżywić rodziny. Trafił do szpitala po wypadku. Nikt nie zapytał go, czy wyraża zgodę na amputację, bo podobno miał nieoperowalnego złośliwego guza w ramieniu. Mogło dojść do naruszenia praw pacjenta? Kasia wyczuwa, że coś się nie zgadza! Czy w szpitalu doszło do błędu medycznego lub zdarzenia niepożądanego z winy profesora Adamczyka (Andrzej Pieczyński)? Kasi bardzo zależy na opinii biegłego lekarza.

Zwraca się o pomoc do Marcina (Mateusz Rusin) i okazuje się, że dobrze trafiła, bo ojciec przyjaciela Kasi jest ordynatorem chirurgii naczyniowej. Czy profesor Stanisław Drawicz (Jacek Borkowski) pomoże Kasi uzyskać odszkodowanie dla Damiana Kolbusa?

