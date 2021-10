Obecnie widzowie mogą oglądać 18. już sezon serialu. Na planie padł właśnie ostatni klaps a Bartek Kasprzykowski zamieścił wpis temu poświęcony.

Zakończyłem już zdjęcia w 18. części "Przyjaciółek". Ekipa, z którą pracujemy na planie to ZŁOTO. Uwielbiam przychodzić do pracy dzięki NIM. Kochają to, co robią, co czyni ich niezastąpionymi. Dbają nie tylko o swoje profesjonalne obowiązki, ale też o nastrój, humor w pracy. Uwielbiam te suchary zza kamery, kuksańce i sytuacyjne żarty - napisał Kasprzykowski.

Będę tęsknił i obyśmy się spotkali znów jak najszybciej - stwierdził.

Czy to oznacza, że jego postać na dobre zniknie z serialu, a może dotyczy tylko końca zdjęć? Tego dowiemy się, gdy Polsat podejmie decyzję o produkcji kolejnego 19. sezonu.