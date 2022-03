Aktor dołączył do serialu "Przyjaciółki", gdzie wcieli się w rolę bezdomnego Janka, który niespodziewanie pojawi się w wątku Patrycji (Joanna Liszowska).

W salonie fryzjerskim będzie potrzebna pomoc przy wniesieniu nowej pralki. Patryk (Adam Zdrójkowski), Dawid (Karol Dziuba) i Patrycja nie będą mogli sobie z tym poradzić. Wtedy jeden z nich poprosi o pomoc pana Janka, który za symboliczną "kawę i papieroska" zgodzi się im pomóc. Zobaczcie zdjęcia i przedpremierowy fragment z udziałem Piotra.

Co jeszcze wydarzy się w nowym odcinku?

Gabriel (Bartosz Waga) potrącił rowerzystę na pasach. Anka (Magdalena Stużyńska) stara się pomóc Gabrielowi, ale Paweł (Bartek Kasprzykowski) jest na niego wściekły: Nie chcę mieć Gabriela na głowie. Nie będę go bronił! – powie do żony. W końcu wyrzuca Gabriela z domu. Anka powoli też ma dość prób łagodzenia rodzinnych konfliktów. Inga (Małgorzata Socha) straciła zapał do dalszego randkowania, ale Sara (Olga Sarzyńska) nie odpuszcza i umawia ją na drugą randkę, tym razem z przystojnym Łukaszem (Piotr Jankowski). Robert (Krzysztof Wieszczek) i Andrzej (Adam Adamonis) postanawiają "walczyć" o Ingę. Uważają, że swatka to zły pomysł… Inga grozi im, że jeżeli nie dadzą jej spokoju, to odetnie się od nich kompletnie. Od spotkania w parku Hubert (Tomasz Dedek) nie odzywa się. Zuza (Anita Sokołowska) nie wie, co o tym myśleć. Postanawia go odwiedzić. Właścicielka mieszkania mówi jej, że wyprowadził się dzień wcześniej… Po tym jak wspaniale Wiktor (Paweł Deląg) sprawdził się na myjce w salonie fryzjerskim, Patrycja postanawia poszukać kogoś podobnego na stałe. Kochan dostaje telefon od zdenerwowanej Eli (Elżbieta Jarosik). Okazuje się, że Mikołaj spadł ze schodów i trafił do szpitala.

Nowy odcinek "Przyjaciółek" już dziś 31 marca o godz. 21:05 w Polsacie.