Zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwe, wejść komuś nowemu z obsady do takiej pełnej, zgranej i dobrze znającej się rodziny. To na pewno nie jest łatwe i wygodne, ale zapewniam, że wszyscy staramy się, żeby ktoś nowy w zespole czuł się bardzo dobrze - mówił serialowy Marek, czyli Filip Bobek.

Reklama